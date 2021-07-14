В Уржумском районе пьяный мужчина бросался поленом в машину «скорой помощи»

Мужчина дважды кинул поленом в машину медиков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Уржумском районе задержали мужчину, бросившего поленом в машину «скорой помощи». В итоге вместо больницы он отправился в отдел полиции, сообщает областное УМВД.

Инцидент произошел ночью 13 июля в деревне Тюм-Тюм. Как выяснилось, местный 36-летний житель слегка перебрал спиртного и начал вести себя неадекватно. Испугавшись за психическое состояние мужчины, его родственники вызвали «скорую». Приехавшим врачам буйный уржумец тоже не дался, вел себя агрессивно и дважды кинул поленом в машину медиков. Те от греха подальше вызвали полицию.

Правоохранители задержали перебравшего мужчину и доставили в отделение. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».