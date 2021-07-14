В Мурашах выявили интернет-сайты, рассказывающие о способах уклонения от воинской службы

Получить информацию на сайтах можно было без регистрации и пароля Фото: Александр ГЛУЗ

Прокуратура Мурашинского района провела мониторинг сети Интернет и выявила сайты, на которых представлена информация о всевозможных способах уклонения от службы в армии. За данное нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность. Об этом сообщили в ведомстве.

Сотрудники надзорного органа установили, что незаконная информация находится на интернет-русурсах в свободном доступе и не требует для своего просмотра ни регистрации, ни пароля.

В связи с этим прокурор направил в суд иск для признания сайтов незаконными. После принятия судебного решения интернет-ресурсы будет заблокированы.