Два человека погибли при пожаре в «деревяшке» на Ленина

Огонь вспыхнул ночью в районе второго этажа деревянного здания. Фото: 43.mchs.gov.ru

Следователи устанавливают причины пожара в Кирове на улице Ленина, в котором погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

В среду, 14 июля, в жилом доме 98/1 на улице Ленина произошел пожар. Огонь вспыхнул ночью в районе второго этажа деревянного здания. За считанные минуты пламя охватило постройку. По данным МЧС, к тушению привлекались четыре пожарных расчета.

При разборе завалов спасатели обнаружили тела двух человек: мужчины и женщины.

- По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки, - сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.