На Театральной площади Кирова с 12 по 21 июля пройдут городские ярмарки

За порядком проведения ярмарок будут следить сотрудники правоохранительных органов
Фото: Михаил ДЕНИСОВ
Администрация Кирова разрешила проведение общегородских ярмарок на Театральной площади с 12 по 21 июля текущего года. Их организацией займется компания «Городские праздники». Об этом сообщили в горадминистрации.
Согласно подписанному постановлению, на ярмарках нельзя будет торговать:
- алкогольной продукцией;
- парфюмерно-косметическими товарами;
- мясом животных и птицы, не имеющими герметичной, вакуумной или асептической упаковки;
- cкоропортящимися пищевыми продуктами;
- пиротехническими и драгоценными изделиями.
В будние дни с 12 по 16 и с 19 по 21 июля ярмарка будет работать с 10.00 до 19.00. В выходные с 11.00 до 19.00.
Порядок проведения ярмарок, а также соблюдение санитарно-эпидемиологических рекомендаций проконтролируют сотрудники правоохранительных органов.