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Общество14 июля 2021 9:59

На Театральной площади Кирова с 12 по 21 июля пройдут городские ярмарки

Прийти за покупками можно будет в будние и в выходные дни
Алексей РомановАлексей Романов
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За порядком проведения ярмарок будут следить сотрудники правоохранительных органов

За порядком проведения ярмарок будут следить сотрудники правоохранительных органов

Фото: Михаил ДЕНИСОВ

Администрация Кирова разрешила проведение общегородских ярмарок на Театральной площади с 12 по 21 июля текущего года. Их организацией займется компания «Городские праздники». Об этом сообщили в горадминистрации.

Согласно подписанному постановлению, на ярмарках нельзя будет торговать:

- алкогольной продукцией;

- парфюмерно-косметическими товарами;

- мясом животных и птицы, не имеющими герметичной, вакуумной или асептической упаковки;

- cкоропортящимися пищевыми продуктами;

- пиротехническими и драгоценными изделиями.

В будние дни с 12 по 16 и с 19 по 21 июля ярмарка будет работать с 10.00 до 19.00. В выходные с 11.00 до 19.00.

Порядок проведения ярмарок, а также соблюдение санитарно-эпидемиологических рекомендаций проконтролируют сотрудники правоохранительных органов.