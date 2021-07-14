На Театральной площади Кирова с 12 по 21 июля пройдут городские ярмарки

За порядком проведения ярмарок будут следить сотрудники правоохранительных органов Фото: Михаил ДЕНИСОВ

Администрация Кирова разрешила проведение общегородских ярмарок на Театральной площади с 12 по 21 июля текущего года. Их организацией займется компания «Городские праздники». Об этом сообщили в горадминистрации.

Согласно подписанному постановлению, на ярмарках нельзя будет торговать:

- алкогольной продукцией;

- парфюмерно-косметическими товарами;

- мясом животных и птицы, не имеющими герметичной, вакуумной или асептической упаковки;

- cкоропортящимися пищевыми продуктами;

- пиротехническими и драгоценными изделиями.

В будние дни с 12 по 16 и с 19 по 21 июля ярмарка будет работать с 10.00 до 19.00. В выходные с 11.00 до 19.00.

Порядок проведения ярмарок, а также соблюдение санитарно-эпидемиологических рекомендаций проконтролируют сотрудники правоохранительных органов.