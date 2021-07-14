Экс-директор школы в Зуевке осуждена за мошенничество и служебный подлог

Приговор суда не вступил в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении экс-директора школы в Зуевке по факту служебного подлога и мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

- Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в сумме 20 тысяч рублей, - уточнили в ведомстве. - Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, что бывший директор школы оформила на 0,5 ставки одного из учителей школы на должность заместителя директора по воспитательной работе. Однако фактически трудовые обязанности женщина не исполняла, а заработную плату передавала своей начальнице. Последняя тратила деньги по своему усмотрению - оплачивала платежи по кредитам. Таким образом, экс-директор похитила более 60 тысяч рублей.