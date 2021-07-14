Статистика по COVID-19 в Кировской области на 14 июля: за сутки заразилось более 100 человек

Число пациентов в стационарах постепенно снижается Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 107 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 696 человек, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 3689 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 152 пациентам, 19 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 404 .

В амбулаторных условиях проходят лечение 6809 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 5118 исследований на COVID-19.