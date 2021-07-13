В Афанасьевском районе мужчину закрутили в рулон сена

Мужчина спал в одном из стогов сена в момент, когда на поле проходили работы. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

В Афанасьевском районе местного жителя случайно закрутили в рулон сена. Мужчина получил очень серьезные травмы, и его пришлось отправлять в Киров вертолетом санавиации. Об этом сообщил портал «Планета Афанасьево».

Как выяснилось, днем 12 июля в колхозе села Георгиево убирали сено в рулоны. В одном из стогов в тот момент спал мужчина, и его, естественно, не заметили... Как он сам не услышал шума тракторов - загадка.

По словам местных жителей, очевидцев, его состояние было очень тяжелым:

- Пробило легкое, лицо - в мясо, поломало ребра... Состояние очень тяжелое. Жив, благодаря помощи местного фельдшера. Этого тракториста и увезли на вертолете...

Афанасьевская ЦРБ подтвердила, что транспорт санавиации увез пациента, получившего производственную травму.