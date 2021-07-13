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Общество13 июля 2021 14:46

В Кировской области зарегистрировали еще два несчастных случая на воде

Тело одного погибшего до сих пор не нашли
Алексей РомановАлексей Романов
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Полицейские призывают жителей Кировской области быть внимательными во время купания на открытой воде

Полицейские призывают жителей Кировской области быть внимательными во время купания на открытой воде

Фото: Влад КОМЯКОВ

В Кировской области продолжается череда несчастных случаев на открытых водоемах. Полицейские зарегистрировали еще два трагически закончившихся эпизода. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Так, удалось найти тело мужчины, который пропал 3 июля в Кильмезском районе. По оперативным данным, пострадавший отдыхал вместе со своей сожительницей и друзьями на берегу. В определенный момент он решил съездить за дровами на машине. Мужчина сел за руль, употребив спиртное. Спустя несколько дней его машину подняли со дна реки. В салоне автомобиля обнаружили и самого утопшего.

Другой несчастный случай произошел в Лебяжском районе в воскресенье, 11 июля. Пострадавший приехал в районный центр в гости, где встретился со своим другом. Приятели решили посидеть на берегу. После того, как мужчина выпил достаточно большое количество алкоголя, он решил искупаться. Зашел в реку и в скором времени скрылся под водой. Тело 44 летнего мужчины пока не нашли.

Полицейские напоминают, что во время отдыха у водоемов нельзя злоупотреблять спиртными напитками. Особо осторожными нужно быть людям с хроническими заболеваниями. Кроме того, ни в коем случае нельзя садиться за руль в нетрезвом виде.