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Общество13 июля 2021 14:33

Сельским учителям в пгт. Опарино выплатят компенсацию в 125 тысяч рублей за коммунальные платежи

Исполнение решения суда находится на контроле районной прокуратуры
Алексей РомановАлексей Романов
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По закону сельские учителя имеют право вообще не платить за тепло и энергоснабжение

По закону сельские учителя имеют право вообще не платить за тепло и энергоснабжение

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Суд встал на защиту учителей школы-интерната в пгт. Опарино, которых заставляли незаконно платить за коммунальные платежи. Сумма компенсации, которую получат педагоги составит 125 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники ведомства провели проверку и выявили, что педагогом компенсировали плату за тепло и энергоснабжение лишь частично. Однако согласно закону сельские учителя имеют право вообще не платить за данные виды услуг.

В связи с этим прокурор подал в суд исковое заявление с требованием полностью возместить педагогам школы-интерната материальный ущерб. Дело находится на контроле надзорного органа.