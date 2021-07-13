Сельским учителям в пгт. Опарино выплатят компенсацию в 125 тысяч рублей за коммунальные платежи

По закону сельские учителя имеют право вообще не платить за тепло и энергоснабжение Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Суд встал на защиту учителей школы-интерната в пгт. Опарино, которых заставляли незаконно платить за коммунальные платежи. Сумма компенсации, которую получат педагоги составит 125 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники ведомства провели проверку и выявили, что педагогом компенсировали плату за тепло и энергоснабжение лишь частично. Однако согласно закону сельские учителя имеют право вообще не платить за данные виды услуг.

В связи с этим прокурор подал в суд исковое заявление с требованием полностью возместить педагогам школы-интерната материальный ущерб. Дело находится на контроле надзорного органа.