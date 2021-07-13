В Кирове закончили ремонт лифтов в домах на улицах Карла Маркса и Свободы

Сейчас отремонтированные лифты приняли в работу. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Кирове благодаря вмешательству прокуратуры наконец отремонтировали лифты в домах №24 по улице Карла Маркса и №11 и 36 по улице Свободы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В этих домах в предыдущие годы начался капремонт лифтов, которым занималась организация «Высота 43». Подрядчик работы не завершил, договор с ним расторгли и подписали с новой организацией, «Ремонтное правление КМЗ». Однако и те не уложились вовремя. Руководителю внесли представление, а должностное лицо, которое допустило затягивание сроков, привлекли к дисциплинарной ответственности.

В итоге нарушения устранили и в весенне-летний период 2021 года работы все же смогли закончить. Сейчас заказчик подписал акты о приемке лифтов в работу.