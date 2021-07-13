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Общество13 июля 2021 11:45

В Кирово-Чепецке предприятие задолжало работникам более пяти миллионов рублей

Организация обанкротилась, но деньги все-таки выплатила
Маргарита Акагиева
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Выплаты рабочим регулярно задерживали.

Выплаты рабочим регулярно задерживали.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирово-Чепецке предприятие-банкрот погасило задолженность перед почти сотней работников - не без помощи прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка ООО «Полиспен» показала, что с марта 2020 по май 2021 года на предприятии регулярно нарушали сроки выплаты честно заработанных денег сотрудникам. В результате чуть более чем за год руководство предприятия оказалось в должниках у 98 своих работников. Сумма долга превысила пять миллионов рублей. Впоследствии выяснилось, что организация обанкротилась. Однако необходимость выплатить зарплату все равно осталась.

Руководителю неоднократно вносили представления, возбуждали дела об административных правонарушениях. В итоге долг смогли погасить. Однако организацию и руководителя привлекли к административной ответственности, а директора в итоге сместили с должности.