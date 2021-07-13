Житель Оричей за избивание 5-летней девочки получил условный срок

Суд назначил для мужчины также полтора года испытательного срока Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Оричах вынесли приговор мужчине, который избивал и издевался над 5-летней дочерью своей сожительницы. Осужденный получил три года условно с испытательным сроком в 18 месяцев. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

Сотрудники ведомства собрали достаточную доказательную базу для закрытия уголовного дела. К тому же сам 33-летний обвиняемый свою вину полностью признал.

Если за полтора года испытательного срока преступление повторится, мужчине грозит уже лишение свободы. Приговор суда вступил в законную силу.