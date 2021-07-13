Четвертый день в Юрьянском районе ищут женщину, которая потерялась в лесу

О точном местоположении женщины ничего не известно с прошлой пятницы. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Жителей Кировской области просят помочь в поиске женщины, которая потерялась в лесу Юрьянского района. В последний раз Фаину Черезову видели в пятницу, 9 июля. С тех пор о ее точном местоположении ничего не известно.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» составили приметный портрет потерявшейся женщины. Фаине Григорьевне 71 год. Она обычного телосложения. У нее светло-русые волосы, собранные в пучок. Рост пропавшей составляет 168 см. Была одета в голубую куртку, темные штаны, белый платок и синие резиновые сапоги.

Все, кому что-либо известно о местонахождении женщины, просьба сообщить об этом по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Сотрудники регионального УМВД напоминают, что перед уходом в лес необходимо:

- Сообщить своим родным или знакомым, куда вы отправляетесь и когда планируете вернуться;

- Всегда брать с собой запас питьевой воды, необходимые медикаменты и компас;

- Мобильный телефон полностью зарядить и проверить, есть ли деньги на счете;

- Надевать на природу яркую, выделяющуюся одежду.