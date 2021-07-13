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Здоровье13 июля 2021 9:23

Статистика по COVID-19 в Кировской области на 13 июля: за сутки заразилось менее 100 человек

В стационарах лечатся чуть более 3,8 тысячи пациентов
Алексей РомановАлексей Романов
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В отделение реанимации помещены 157 жителей Кировской области

В отделение реанимации помещены 157 жителей Кировской области

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 87 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 768 человек, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятс 3802 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 157 пациентам, 17 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 403 .

В амбулаторных условиях проходят лечение 6702 человека. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2648 исследований на COVID-19.