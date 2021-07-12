Жители Кировской области стали чаще брать кредиты

Портфель розничных кредитов в регионе составил 153,6 млрд рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За пять месяцев текущего года жители региона взяли кредитов на 52,6 млрд рублей. Это на 45,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в отделении по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Кроме того, в регионе отмечается рост и ипотечного кредитования. За год портфель ИЖК увеличился на 22,1% до 75,3 млрд рублей. Управляющий Отделением по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ Сергей Крюков считает, что прежде всего это связано со смягчением денежно-кредитной политики и программой льготной ипотеки с господдержкой под 6,5% годовых .

На 1 июня 2021 года портфель розничных кредитов в регионе составил 153,6 млрд рублей, что на 17,5% больше, чем годом ранее.