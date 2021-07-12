Из-за аварии на трубопроводе более 2,8 тысячи кировчан остались без холодной воды

Восстановить подачу воды планируют к вечеру сегодняшнего дня: Фото: admkirov.ru

В Кирове из-за прорыва трубопровода без холодного водоснабжения остались более 2800 человек. На время восстановительных работ к жилым домам организован подвоз питьевой воды. Об этом сообщили в горадминистрации.

Авария произошла в два часа ночи на улице Мира у дома №23. Вследствие чего 8 многоквартирных, 22 частных и 2 малоэтажных дома остались без холодной воды. Подробнее здесь.

Сотрудники МУП «Водоканала» незамедлительно приступили к восстановительным работам. Вернутся в квартиры вода должна уже к вечеру сегодняшнего дня.