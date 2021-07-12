Жителю Белохолуницкого района грозит пять лет тюрьмы за привлечение подростка к краже

Подстрекатель пообещал поделить все награбленное с подростком пополам: Фото: kirov.sledcom.ru

Житель Белохолуницкого района подозревается в вовлечении 15-летнего подростка к совершению кражи. Молодому мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщили в следственном комитете Кировской области.

По версии сотрудников СК, в конце июня этого года 23-летний подозреваемый предложил несовершеннолетнему знакомому ограбить чужой дом. Деньги, полученные от наворованного имущества, он пообещал разделить пополам. Подросток согласился. В результате они совершили кражу, похитив различные предметы потерпевшего.

В настоящее время следователи проводят мероприятия, направленные на установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.