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Общество12 июля 2021 12:25

За прошедшие выходные в Кировской области задержали 34 нетрезвых водителя

Всего за это время сотрудники ГИБДД пресекли 1713 нарушений ПДД
Алексей РомановАлексей Романов
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Управление автомобилем в нетрезвом виде наказывается лишением прав до 2 лет и штрафом в 30 тысяч рублей

Управление автомобилем в нетрезвом виде наказывается лишением прав до 2 лет и штрафом в 30 тысяч рублей

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

За минувшую пятницу и выходные дни на территории Кирвоской области задержали 34 нетрезвых водителя. Еще 35 человек сели за руль не имея водительских прав. Всего же за три дня полицейские пресекли 1713 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что за вождение автомобилем в состоянии алкогольного опьянения предусмотрено наказание в виде лишения прав сроком от 1,5 до 2 лет. Кроме того, водитель будет обязан заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность.

Госавтоинспекция Кировской области просит граждан сообщать о нетрезвых водителях по телефону: 8(8332) 588-888 или 02. Своевременное реагирование и выявление пьяных за рулем поможет избежать возможных ДТП и сохранить не одну человеческую жизнь.