С начала летнего сезона в детских лагерях Кировской области выявили уже более 100 нарушений

Большинство выявленных прокуратурой нарушений представляло реальную угрозу жизни и здоровью детей Фото: Артем КИЛЬКИН

За первую половину лета в работе детских лагерей Кировской области выявлены уже более 100 нарушений. Многие из них оказались серьезными и требовали вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в ведомстве.

После тщательной проверки, сотрудники надзорного органа выявили ряд нарушений в деятельности лагерей в разных районах области. Так, в детском оздоровительном учреждении «Юность», расположенного в Октябрьском районе областного центра, к работе с несовершеннолетними были допущены сотрудники, имеющие судимость. Еще несколько вожатых не стали устраиваться официально.

В лагерях Слободского, Юрьянского, Верхнекамского, Орловского и Шабалинского районов зафиксированы нарушения пожарной безопасности, пропускного режима и охраны территории.

В некоторых детских учреждениях Нагорского района нарушались санитарно-эпидемиологические требования В частности, оборудование пищеблоков и рацион питания не соответствовали нормам.

В лагерях на базе образовательных учреждений Зуевского и Верхекамского района вскрыты факты ненадлежащего содержания территории. Данные нарушения явно подвергали жизнь и здоровье детей большой опасности.

Сотрудниками прокуратуры были внесены соответствующие представления. В результате все выявленные замечания удалось устранить в короткие сроки.