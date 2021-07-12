Статистика по COVID-19 в Кировской области на 12 июля: на стационарном лечении вновь более 4 тысяч пациентов

В инфекционных госпиталях от коронавируса лечатся 4062 кировчанина Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 100 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 395 человек, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 4062 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 155 пациентам, 17 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 402.

В амбулаторных условиях проходят лечение 6691 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 3963 исследования на COVID-19.