Кировчан просят помочь в поиске мужчины, который пропал пять дней назад

О местонахождении пропавшего мужчины ничего не известно со вторника. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове продолжаются поиски пожилого мужчины, пропавшего пять дней назад. В последний раз Владимира Буякова видели во вторник, 6 июля. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметный портрет потерявшегося составили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Владимиру Петровичу 68 лет. У него худощавое телосложение, седые, кудрявые волосы и голубые глаза. Его рост составляет 180 см. Был одет в синюю футболку и джинсы, светло-коричневые плетеные туфли.

Все, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего мужчины, просьба сообщить по телефонам: 8(800) 700-54-52 или 112.