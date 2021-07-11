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Происшествия11 июля 2021 15:56

Cмертельный пожар в Пижанском районе: следователи выясняют причины

В результате трагедии погибли три человека
Алексей РомановАлексей Романов
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Пожарные оперативно прибыли на место трагедии, однако трех человек спасти так и не удалось

Пожарные оперативно прибыли на место трагедии, однако трех человек спасти так и не удалось

Фото: Валерий ШАХОВ

Сотрудники следственного комитета Кировской области начали доследственную проверку пожара жилого дома в Пижанском районе. Они выяснят все причины трагедии. Об этом сообщили в ведомстве.

Возгорание произошло в субботу, 10 июля, в деревне Мари-Ошаево. В результате пожара погибли три человека. После проведения всех следственных мероприятий будет дана процессуальная оценка случившегося и вынесен окончательный вердикт.