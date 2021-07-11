Рыбак из Котельничского района поймал сома на 87 кг

Длина сомов может достигать 5 метров, а масса - 300 кг. Фото: vk.com/vkotle

Житель села Вишкиль поймал сома массой 87 кг. Такой улов стал самым крупным в нашем регионе за последние несколько лет. Об этом сообщили в правительстве Кировской области.

Отметим, что в водоемах нашего региона водится большое количество разного вида рыб. Многие обитатели рек и озер являются очень редкими, так называемыми «царскими» породами. Их вылов запрещен и уголовно наказуем.

«Справка КП»

Сом-крупная рыба с хищными повадками. Обитает в пресных водах рек и озёр. У него мощное, длинное тело без чешуи. Отличительная черта сома - длинные усы, расположенные по бокам верхней и нижней челюстей. Длина могучей рыбы может достигать пяти метров, а масса доходить до трехсот килограммов.