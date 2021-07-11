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Общество11 июля 2021 13:29

Жителя Санчурского района за долги по алиментам приговорили к 8 месяцам исправительных работ

Мужчина задолжал своим несовершеннолетним сыновьям около 120 тысяч рублей
Алексей РомановАлексей Романов
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Деньги, которые мужчина будет получать за работу, начнут перечисляться в счет погашения задолженности

Деньги, которые мужчина будет получать за работу, начнут перечисляться в счет погашения задолженности

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителя Санчурского района приговорили к 8 месяцам исправительных работ за долги по алиментам. Сумма задолженности составила около 120 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники надзорного органа установили, что нерадивый отец умышленно не выплачивал средства на содержание своих несовершеннолетних сыновей с октября 2020 года по февраль 2021 года. В мае прошлого года мужчина уже привлекался за подобное нарушение.

Деньги, получаемые в период обязательной отработки, будут перечисляться в счет погашения задолженности.