Жителя Санчурского района за долги по алиментам приговорили к 8 месяцам исправительных работ

Деньги, которые мужчина будет получать за работу, начнут перечисляться в счет погашения задолженности Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителя Санчурского района приговорили к 8 месяцам исправительных работ за долги по алиментам. Сумма задолженности составила около 120 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники надзорного органа установили, что нерадивый отец умышленно не выплачивал средства на содержание своих несовершеннолетних сыновей с октября 2020 года по февраль 2021 года. В мае прошлого года мужчина уже привлекался за подобное нарушение.

Деньги, получаемые в период обязательной отработки, будут перечисляться в счет погашения задолженности.