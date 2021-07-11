Молодой кировчанке грозит до двух лет лишения свободы за организацию игорного клуба

Подозреваемая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за схожее преступление Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кирове полицейские пресекли деятельность незаконного игорного клуба. Раскрыть преступление правоохранителям помогли представители Вятской региональной казачьей общественной организации. Об этом сообщили в областном УМВД.

Сотрудники ведомства установили, что подозреваемая организовала игорную зону на улице Ленина 28 июня текущего года. Женщина 1990 года рождения ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за подобное преступление. Во время обыска были изъяты 8 компьютеров со специальным программным обеспечением, документы и наличные деньги.

Собранные материалы дела полицейские передадут в следственный комитет для возбуждения уголовного дела. За данное преступление кировчанке грозит до двух лет лишения свободы.