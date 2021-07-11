Киров
Еще
Радио
Киров
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия11 июля 2021 11:01

Молодой кировчанке грозит до двух лет лишения свободы за организацию игорного клуба

Материалы дела переданы в СК для возбуждения уголовного дела
Алексей РомановАлексей Романов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Подозреваемая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за схожее преступление

Подозреваемая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за схожее преступление

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кирове полицейские пресекли деятельность незаконного игорного клуба. Раскрыть преступление правоохранителям помогли представители Вятской региональной казачьей общественной организации. Об этом сообщили в областном УМВД.

Сотрудники ведомства установили, что подозреваемая организовала игорную зону на улице Ленина 28 июня текущего года. Женщина 1990 года рождения ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за подобное преступление. Во время обыска были изъяты 8 компьютеров со специальным программным обеспечением, документы и наличные деньги.

Собранные материалы дела полицейские передадут в следственный комитет для возбуждения уголовного дела. За данное преступление кировчанке грозит до двух лет лишения свободы.