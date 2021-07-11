Статистика по COVID-19 в Кировской области на 11 июля: в отделении реанимации находятся 162 пациента

На стационарном лечении находятся менее четырех тысяч кировчан Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 110 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 514 человек, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 3994 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 162 пациентам, 25 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 401.