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Здоровье11 июля 2021 9:47

Статистика по COVID-19 в Кировской области на 11 июля: в отделении реанимации находятся 162 пациента

К аппаратам ИВЛ подключены 25 человек
Алексей РомановАлексей Романов
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На стационарном лечении находятся менее четырех тысяч кировчан

На стационарном лечении находятся менее четырех тысяч кировчан

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 110 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 514 человек, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 3994 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 162 пациентам, 25 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 401.