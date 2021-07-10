В Нововятске подростки украли из ветклиники пожертвования для животных

Пожертвования для животных украли из местной ветклиники. Фото: vk.com/zloinovovyatich

В Нововятске подростки украли из ветклиники ящичек с пожертвованиями для животных. Пост, полный возмущения, и стоп-кадры с записей камер видеонаблюдения появились в паблике «Злой Нововятич». На фотографиях видно только одного воришку, и лишь со спины, однако на скриншотах прекрасно видно, как он снимает со стены ящичек с деньгами и убегает.

- Нет, как рука вообще поднялась? Никогда такого не было. Отдельный вопрос к родителям этих малолетних преступников: вы как своих детей вообще воспитываете? Какие нравственные принципы им закладываете? - вопрошает автор поста. Кировчане в комментариях поддерживают его негодование - совершенно справедливо.

Известно, что пожертвования украли из ветеринарной клиники на улице Молодой Гвардии, 2д в Нововятске. Судя по дате записи, инцидент произошел 24 июня 2021 года. Сотрудники учреждения просят всех, кто узнал воришек, обратиться к ним или в полицию.