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Происшествия10 июля 2021 16:48

В Нововятске подростки украли из ветклиники пожертвования для животных

Один из ребят попал на камеры видеонаблюдения, кировчан просят помочь в его поисках
Ангелина Табрисова
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Пожертвования для животных украли из местной ветклиники. Фото: vk.com/zloinovovyatich

Пожертвования для животных украли из местной ветклиники. Фото: vk.com/zloinovovyatich

В Нововятске подростки украли из ветклиники ящичек с пожертвованиями для животных. Пост, полный возмущения, и стоп-кадры с записей камер видеонаблюдения появились в паблике «Злой Нововятич». На фотографиях видно только одного воришку, и лишь со спины, однако на скриншотах прекрасно видно, как он снимает со стены ящичек с деньгами и убегает.

- Нет, как рука вообще поднялась? Никогда такого не было. Отдельный вопрос к родителям этих малолетних преступников: вы как своих детей вообще воспитываете? Какие нравственные принципы им закладываете? - вопрошает автор поста. Кировчане в комментариях поддерживают его негодование - совершенно справедливо.

Известно, что пожертвования украли из ветеринарной клиники на улице Молодой Гвардии, 2д в Нововятске. Судя по дате записи, инцидент произошел 24 июня 2021 года. Сотрудники учреждения просят всех, кто узнал воришек, обратиться к ним или в полицию.

На втором скриншоте видно, как подросток снимает ящичек со стены и уходит. Фото: vk.com/zloinovovyatich

На втором скриншоте видно, как подросток снимает ящичек со стены и уходит. Фото: vk.com/zloinovovyatich