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Происшествия10 июля 2021 15:15

В Вятских Полянах мужчина избил сторожа местного ДК

Теперь с ним разбирается полиция
Маргарита Акагиева
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Мужчина набросился на сторожа ДК с кулаками. Фото: pixabay.com

Мужчина набросился на сторожа ДК с кулаками. Фото: pixabay.com

В Вятских Полянах мужчина избил сторожа местного Дома культуры. Сейчас он задержан и находится в полиции. Информацию сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Сигнал «тревога» поступил на днях около пяти часов утра из ДК на улице Тойменко. Правоохранителей встретил сторож учреждения культуры. Как он рассказал, ранним утром он обходил территорию и заметил незнакомого молодого человека. Слово за слово, между ними возник конфликт, в итоге которого мужчина несколько раз ударил сторожа, а после сбежал.

Росгвардейцы выяснили приметы драчуна и направились на поиски. Схожего по описаниям сторожа молодого человека нашли неподалеку от ДК. Хулигана, которым оказался 30-летний местный житель, передали полиции.