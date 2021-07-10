В Кирове произошел пожар в жилом доме на улице Тюленина: один человек погиб

В тушении возгорания участвовали семь пожарных расчетов. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

В Кирове минувшей ночью вспыхнул пожар в многоквартирном доме. К сожалению, ЧП не обошлось без человеческих жертв. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.

Огонь разгорелся в деревянном двухэтажном доме №2 по улице Тюленина. Сигнал о пожаре поступил 9 июля в 21.24. На место выехали спасатели. В тушении участвовали семь пожарных расчетов. Ликвидировать возгорание удалось около 22.30, сообщает ведомство.

К сожалению, спасти из огня всех не удалось. В результате происшествия погиб один из жильцов дома, взрослый кировчанин.

- Пожар очень страшный был . Бабушку которую не смогли спасти - она инвалид без ног, сама бы выйти никак не смогла, - делятся кировчане в паблике «Болталка-чат - Чистые пруды - Киров».

Причина пожара, даже предположительная, пока не называется.