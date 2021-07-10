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Здоровье10 июля 2021 10:33

Статистика по COVID-19 в Кировской области на 10 июля: в инфекционных стационарах лечатся 3930 пациентов, на дому - 6665

За минувшие сутки врачи выявили 105 новых случаев заражения
Маргарита Акагиева
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В отделении реанимации находятся 165 пациентов, 20 из них - на ИВЛ.

В отделении реанимации находятся 165 пациентов, 20 из них - на ИВЛ.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 105 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 664 человека, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 3930 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 165 пациентам, 20 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 401.

В амбулаторных условиях проходят лечение 6665 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4806 исследований на COVID-19.