Статистика по COVID-19 в Кировской области на 10 июля: в инфекционных стационарах лечатся 3930 пациентов, на дому - 6665

В отделении реанимации находятся 165 пациентов, 20 из них - на ИВЛ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 105 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 664 человека, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 3930 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 165 пациентам, 20 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 401.

В амбулаторных условиях проходят лечение 6665 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 4806 исследований на COVID-19.