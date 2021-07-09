Кировчане могут сдать вторсырье на переработку в поддержку семилетнего мальчика

Сдать можно будет пластик, бумагу, картон и стекло. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Кирове пройдет благотворительную акцию «Пластик в обмен на жизнь». В субботу, 10 июля, горожане смогут сдать на переработку некоторые виды отходов. Все вырученные средства пойдут на реабилитационное лечение для семилетнего Артема Кудряшова.

Акцию запустил костромской благотворительный фонд «География добра». Семилетний Артем из Кирова - их подопечный. В 6 месяцев мальчику поставили угрозу ДЦП, и еще через полгода она подтвердилась. Сейчас у ребенка имеются задержка психомоторного развития, задержка психоречевого развития, сходящееся альтернирующее косоглазие, сложный астигматизм и другие сопутствующие заболевания. Артему необходимо реабилитационное лечение в «АФК Добежиных». Чтобы помочь оплатить его, неравнодушные кировчане могут сдать вторсырье на переработку.

Пункт приема будет работать в «Леруа Мерлен» (ул. Луганская, 53/1) с 13 до 16 часов. Сдать можно следующие виды отходов:

1. Пластик:

- ПЭТ (1) бутылки из-под напитков до 5 л. включительно. Не принимаются бутылки из-под масла, молока, йогуртов, бытовой химии, кислотных цветов, а также другая ПЭТ тара (например, одноразовая посуда, контейнеры).

- ПНД (2) флаконы, канистры, ящики. (например, флаконы из-под шампуня, жидкого мыла, канистры из-под жидких стиральных порошков, моторного масла и т.д.);

- пакеты и пленки (2,4) – ПНД, ПВД, Стрейч пленки пакеты.

2. Бумага:

- макулатура (бумага, газеты, журналы, книги);

- картон (многослойный, гофрированный, тонкий).

3. Стекло:

- бутылки из-под напитков;

- баночки из-под детского питания и винтовые банки до 1 л (включительно).

Все вторсырье просят нести в чистом виде, без остатков пищи.