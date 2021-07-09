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Общество9 июля 2021 15:46

Вятская филармония приобретает баян за 750 тысяч рублей

Закупка осуществляется у единственного поставщика
Андрей Сергеев
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Музыкальный инструмент должен поступить в областное учреждение культуры не позднее 12 июля 2021 года.

Музыкальный инструмент должен поступить в областное учреждение культуры не позднее 12 июля 2021 года.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Вятская филармония намерена приобрести баян за 750 тысяч рублей. Соответствующее извещение появилось на портале Госзакупок.

Музыкальный инструмент приобретается у единственного поставщика в соответствии с федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Согласно приложению №1, прикрепленному к проекту договора, марка музыкального инструмента - «Юпитер». В специализированных магазинах базовая модель баяна стоит 440 тысяч рублей, а версия «Люкс» - 620 тысяч рублей.

Музыкальный инструмент должен поступить в областное учреждение культуры не позднее 12 июля 2021 года.