В Кирове завершили работы по отделке фасада Спасского собора

Работа по восстановлению собора ведется с 1994 года. Фото: спасскийсобор.рф

В Кирове завершили отделку фасада Спасского собора. Наружные работы длились три года, и выполнить их удалось с помощью неравнодушных жителей региона. Об этом сообщили на сайте храма.

Работа по восстановлению Спасского собора длится с 1994 году. За это время удалось разобрать рухнувшую крышу и поставить новую, поставить железобетонные своды и основание для купола, укрепить отсыревший фундамент и заменить кладку как на нем, так и на всем фасаде. Большой вклад внесли кировчане, участвовавшие в акции по покупке именных кирпичей: из них и сложили барабан для купола, на который после установили маковку и золоченый крест.

Теперь фасад оштукатурен, зашпаклеван и покрашен. На очереди - внутренние работы в храме. Все желающие могут внести вклад в восстановление собора. Как это сделать, можно узнать здесь.

СПРАВКА «КП»

Спасский собор - единственный двухэтажный и шестипредельный храм в Кировской области. Построен в 1769 году на пожертвования жителей города. Службы в нем продолжались о 1929 года, в 1930 году колокольню и купол храма снесли, а здание перестроили. Верующим его вернули в 1994 году в плачевном состоянии.