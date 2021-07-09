За жизнь маленького кировчанина, отравившегося ревенем, шесть дней боролись реаниматологи

До полного выздоровления мальчика будут наблюдать невролог, кардиолог и педиатр. Фото: vk.com/medkirovru

Кировские врачи спасли жизнь 8-летнему мальчику, который чуть не умер после отравления ревенем. Ребенок шесть дней провел в реанимации, где его лечили лучшие специалисты детской областной клинической больницы. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Как выяснилось позднее, ребенок вместе с родителями отдыхал на даче. Вместе с соседскими детьми они обнаружили заросли ревеня. Мальчик решил попробовать незнакомое ему растение на вкус.

Ночью у 8-летнего Андрея началась непрекращающаяся рвота. Родители вызвали скорую помощь, которая доставила мальчика в больницу. Несмотря на все усилия врачей у мальчика началось поражение почек, печени и нарушение работы сердца. Однако слаженные действия реаниматологов смогли стабилизировать ситуацию и добиться улучшения.

В настоящее время ребенок выписан из стационара и чувствует себя хорошо. До полного выздоровления он будет находится на контроле невролога, кардиолога и педиатра.