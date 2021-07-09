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Происшествия9 июля 2021 11:33

В Кирово-Чепецке девушка на «шестерке» сбила пешехода на «зебре»

В результате аварии оба участника ДТП были госпитализированы
Алексей РомановАлексей Романов
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Одной из причин ДТП могло стать темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

Одной из причин ДТП могло стать темное время суток. Фото: vk.com/gibdd43

В четверг, 8 июля, в Кирово-Чепецке девушка-водитель автомобиля «ВАЗ» сбила мужчину, переходящего дорогу по пешеходному переходу. Авария случилась в 23 часа 40 минут на проспекте России у дома № 20. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 18-летняя девушка вовремя не заметила 31-летнего мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе и не успела среагировать. В результате оба участника ДТП получили травмы и были госпитализированы.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло пять ДТП, в которых восемь человек получили травмы.