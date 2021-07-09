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Происшествия9 июля 2021 11:32

В Котельниче экс-замдиректора техникума оказался на скамье подсудимых

Мужчину подозревают в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями
Андрей Сергеев
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Уголовное дело направлено в суд.

Уголовное дело направлено в суд.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экс-заместитель директора по производственному обучению КОГПОБУ «Кировский сельскохозяйственный техникум» оказался на скамье подсудимых. Его подозревают в служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

Следствие предполагает, что тридцать обучающихся получили сертификаты по программе «водитель мототранспортных средств категории А1», не проходя обучение в полном объеме. Дело в том, что в текущем году теоретические занятия не проводились, а в 2020 году - частично (практические занятия проводились - прим. Ред.). Несмотря на это обвиняемый дал указания подчиненным внести ложные сведения в документах.

По версии следствия, бывший заместитель директора действовал «из личной заинтересованности и корысти», чтобы увеличить количество поступающих и надбавку к заработной плате, а также сократить нагрузку.

Вину в совершении всех преступлений мужчина признал в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд.