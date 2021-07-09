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Здоровье9 июля 2021 10:51

Статистика по COVID-19 в Кировской области на 9 июля: в регионе выявлено 108 новых случаев заражения

4005 человек находятся на стационарном лечении
Андрей Сергеев
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18 пациентов пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

18 пациентов пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 108 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 679 человек, сообщили в региональном оперштабе.

На стационарном лечении находятся 4005 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 155 пациентам, 18 из них подключен к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 399.

В амбулаторных условиях проходят лечение 6652 человека. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 5364 исследования на COVID-19.