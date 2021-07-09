Бизнес в Кировской области не доплатил около 2,8 млрд рублей налогов

Все предприятия, ИП и работающие физические лица должны находиться на учете налоговой службы Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Индивидуальные предприниматели и предприятия Кировской области не заплатили около 2,8 млрд рублей налогов в региональный бюджет. В УФНС напомнили: неуплата обязательных платежей является злостным нарушением и несет за собой уголовную ответственность.

Пандемия и наступивший вслед за ней финансовый кризис резко снизили налогоплатежность большинства организаций нашей области. Однако многие представители бизнеса умышленно не хотят делать отчисления в бюджет, используя для этого различные механизмы. Но современное программное обеспечение и отлаженное цифровое взаимодействие с различными ведомствами позволяют пресечь все возможные схемы уклонения от обязательных платежей.

Конечно, часто случается и такое, что добросовестный предприниматель из-за временных трудностей просто не может заплатить налоги. В этой ситуации он может воспользоваться отсрочкой и законным способом перенести отчисления платежей на другую дату.

Одними из ключевых условий ее получения являются банковские гарантии, поручительство или залог. Для этого в отделение УФНС необходимо подать соответствующее заявление. Уточнить подробную информацию можно позвонив по телефону: 8(8332)37-83-10.

Проверить, есть ли у вас какая-либо задолженность, вы можете на сайте ФНС России в разделе «Личный кабинет налогоплательщика».