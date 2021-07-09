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Происшествия9 июля 2021 9:52

В Омутнинском районе пожар унес жизнь 58-летнего мужчины

Следователи устанавливают причины возгорания
Андрей Сергеев
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Огонь вспыхнул в доме на улице Октябрьской.

Огонь вспыхнул в доме на улице Октябрьской.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Следователи устанавливают причины пожара в Омутнинском районе, в котором погиб 58-летний мужчина, сообщили в пресс-службе СК РФ по Кировской области.

В четверг утром, 8 июля, в деревне Черная Холуница произошел пожар. Огонь вспыхнул в доме на улице Октябрьской. За считанные минуты пламя охватило здание. При разборе завалов спасатели обнаружили тело 58-летнего мужчины.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.