В чепецком парке появится площадка для раздельного сбора мусора

Проект по раздельному сбору мусора в Кирово-Чепецке разработали эко-активисты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирово-Чепецке появится площадка для раздельного сбора мусора. Открытие назначено на 11 июля. Об этом рассказали в областном правительстве.

Зона приема появится в городском парке «Лихолесье». Ее оборудуют информационным баннером, стендом и табличками, поясняющими, что и куда необходимо выбрасывать. Эко-активисты, занимающиеся этим проектом, надеются, что такие площадки со временем получится установить и в других местах города.

Стоит отметить, что зоны раздельного сбора мусора, помимо Кирово-Чепецка, есть также в деревне Лубягино и микрорайонах Урванцево и Радужный. В Кирове существует экопункт на улице Молодой Гвардии, 14в. Там с 15 до 19 часов безвозмездно принимают пластик, бумагу и картон, жесть и алюминий, стекло, электролом. Кроме того, в ряде районов области есть экопункты, принимающие отходы за деньги. Посмотреть список можно здесь.

Кировчанам напоминают: мусор необходимо готовить к сдаче. Картон и бумага должны быть сухими и чистыми, без металлических скоб и пружин. Стоит помнить, что на переработку принимается пластик только с маркировками 1, 2, 4, 5, 6. Бутылки из-под масла, трубочки для напитков, зубные щетки сдавать не надо.