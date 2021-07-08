Жители Кировской области предпочитают безналичный расчет

Доля безналичных платежей в общем объеме операций по банковским картам составила 95%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области стали более активно пользоваться банковскими картами. За три месяца текущего года жители и гости региона совершили 70,5 миллионов операций, что на 13% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом сообщает отделение по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ.

- Рост популярности безналичных расчетов связан в первую очередь с расширением инфраструктуры обслуживания банковских карт, а также с развитием новых платежных технологий, удобством их формата, - отметил управляющий Отделением Киров Волго-Вятского ГУ Банка России Сергей Крюков.

Объем операций по банковским картам составил 38,7 млрд рублей. При этом количество безналичных платежей в 18 раз превысило число операций по снятию наличных.