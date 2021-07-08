К 1 сентября в Кирове откроется второй корпус школы №42

Ход работ проверили Елена Ковалева и Дмитрий Осипов. Фото: admkirov.ru

В Кирове приводят в порядок бывшее здание техникума на Менделеева, которое станет вторым корпусом школы №42 на 375 мест. Вскоре по плану начнется благоустройство территории.

В минувшем году в здании провели капремонт. После из местного бюджета выделили средства на благоустройство территории второго корпуса школы. На данный момент уже установлено новое освещение, сносятся старые деревья. По периметру школы установили новое ограждение и обустроили газоны. Вскоре начнется основной этап работ: асфальтирование дорог и обустройство проходов в здание. У школы появится спортплощадка, где ученики смогут заниматься баскетболом, волейболом и футболом, а также бегать.

Известно, что в здании на Менделеева будут учиться 7-11 классы. В корпусе уже оборудовали профильные кабинеты физики, химии, информатики, слесарные и столярные мастерские. Также полностью готовы столовая на 150 мест, спортивный и актовый залы. Сейчас подбирается штат сотрудников, 34% из уже укомплектованного состава - молодые специалисты. Учебный процесс будет проходить в одну смену.

- Филиал образовательного учреждения откроет двери для учеников уже 1 сентября, к приемке школы все работы по благоустройству должны быть завершены, - подчеркнула Елена Ковалева при осмотре второго корпуса и основного здания школы. - Кроме того, необходимо привести в порядок и данную территорию.