В Кирове управляющую компанию МУП «ЦКС» лишили лицензии

В 2021 году лицензий лишились уже 6 управляющих организаций. Фото: Виктор Карпов

Очередную кировскую управляющую компанию лишили лицензии. Из реестра исключено МУП «ЦКС», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Управляющая компания допустила грубые нарушения лицензионных требований, - уточнили в ГЖИ.

Собственники домов, которые обслуживала компания, должны будут выбрать на общем собрании новую организацию. Если этого не будет сделано, то им может быть назначена временная УК.

Напомним, что это уже шестая компания, которая лишилась лицензии в текущем году.