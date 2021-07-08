В Кирове прокуратура обязала Минлесхоз убрать свалку с останками животных

Несанкционированная свалка возникла на территории лесничества. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кирове на территории Паркового лесничества устроили свалку из разных отходов - в том числе останков животных. Как сообщили в областной прокуратуре, за ее уборку ответственно региональный Минлесхоз. Однако ведомство не спешило вывозить ликвидировать незаконно набросанный мусор.

В дело вмешалась природоохранная прокуратура. По результатам проверки сотрудники ведомства направили в суд иск, чтобы заставить Минлесхоз ликвидировать несанкционированную свалку. Требование признали абсолютно законным. Теперь министерство должно убрать все отходы с территории лесничества. Прокуратура контролирует исполнение решения суда.