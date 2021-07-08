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Происшествия8 июля 2021 13:48

В Кирове на Дерендяева Range Rover протаранил УАЗ

Два человека получили травмы
Андрей Сергеев
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От удара УАЗ перевернулся. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe

От удара УАЗ перевернулся. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe

В автомобильной аварии на Дерендяева пострадали два человека. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В четверг утром, 8 июля, около дома №89 на улице Дерендяева произошла серьезная автомобильная авария. По предварительной информации, 53-летний водитель Range Rover протаранил отечественный УАЗ.

- В результаты происшествия водитель Range Rover, а также пассажир УАЗа получили травмы, - сообщили в ГИБДД. - Госпитализация не потребовалась.

Госавтоинспекция Кировской области напоминает участникам дорожного движения о соблюдении Правил дорожного движения и предельной внимательности на дороге.