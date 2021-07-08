Житель Санкт-Петербурга, похитивший у кирвчанина дорогой внедорожник, сядет в тюрьму на 4 года

По решению суда, отбывать свое наказание виновный будет в колонии общего режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд вынес приговор жителю Санкт-Петербурга, который в декабре прошлого года угнал из Кирова автомобиль стоимостью более 2,2 млн рублей. Мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники ведомства смогли доказать вину преступника. Установлено, что он вместе со своим подельником 12 декабря 2020 года похитили автомобиль «Toyota Land Cruiser Prado» со двора дома № 96а по улице Свободы. После чего «перебили» номера и уехали из Кирова.

Спустя некоторое время угонщиков задержали в Ижевске. На них завели уголовные дела по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Одному преступнику все же удалось скрыться. Он находится в розыске.