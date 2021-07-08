В Кирове до 27 июля установлен особый противопожарный режим

На период действия особого противопожарного режима запрещено разводить костры в лесных массивах. Фото: mchs.gov.ru

В Кирове из-за угрозы пожаров введен особый противопожарный режим. Он будет действовать 27 июля. Соответствующие постановление подписал глава города Дмитрий Осипов.

- В период особого противопожарного режима за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафные санкции без вынесения предупреждения, - сообщили в мэрии.

На период действия особого противопожарного режима запрещено разводить костры в лесных массивах. Кроме того, жителям областного центра рекомендовано провести профилактические осмотры отопительных и электрических систем, а также газового оборудования. Руководителям садоводческих товариществ необходимо обеспечить подъезд к источникам водоснабжения.