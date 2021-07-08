На улицах Кирова установят семь новых светофоров

Старые светофоры планируют поменять на новое светодиодное оборудование. Фото: admkirov.ru

В Кирове продолжается поэтапная модернизация светофоров. В текущем году в городе обновят семь объектов. Об этом сообщили в управлении дорожной и парковой инфраструктуры.

Старые светофоры планируют поменять на новое светодиодное оборудование. Первым будет модернизирован объект на перекрестке улиц Производственной и Щорса. Специалисты также обновят фазы в работе электронного регулировщика, с помощью которых удастся разгрузить транспортный поток.

Кроме того, новые светофоры появятся на:

• улице Щорса, 68;

• Комсомольской, 3;

• пересечении улиц Московской и Горького;

• Московской и Менделеева;

• Ленина и Тимирязева;

• Советской и Парковой.