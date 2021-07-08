На улицах Кирова установят семь новых светофоров

Старые светофоры планируют поменять на новое светодиодное оборудование. Фото: admkirov.ru
В Кирове продолжается поэтапная модернизация светофоров. В текущем году в городе обновят семь объектов. Об этом сообщили в управлении дорожной и парковой инфраструктуры.
Старые светофоры планируют поменять на новое светодиодное оборудование. Первым будет модернизирован объект на перекрестке улиц Производственной и Щорса. Специалисты также обновят фазы в работе электронного регулировщика, с помощью которых удастся разгрузить транспортный поток.
Кроме того, новые светофоры появятся на:
• улице Щорса, 68;
• Комсомольской, 3;
• пересечении улиц Московской и Горького;
• Московской и Менделеева;
• Ленина и Тимирязева;
• Советской и Парковой.