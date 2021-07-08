За первые полгода на дорогах Кировской области погибли 13 пешеходов

Каждая четвертая авария на дорогах региона связана с наездом на пешеходов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировская Госавтоинспекция подвела статистику по авариям за первые шесть месяцев 2021 года. В текущем году в ДТП пострадали 174 пешехода, погибли из них 13. Каждая четвертая авария на дорогах региона связана с наездом на этих участников дорожного движения. Стоит отметить, что в большинстве случаев такие инциденты происходили в светлое время суток. Пострадавшие попадали под колеса машин по собственной неосторожности.

Госавтоинспекция предупреждает: пешеходам стоит задуматься о своем поведении и своей безопасности на дороге в первую очередь. Они физически не защищены, и довольно часто, к сожалению, авария для них заканчивается трагически. Пешеходам следует помнить о соблюдении ПДД, сигналов светофоров, дорожных знаков и разметки.

Самые распространенные советы - снимите капюшон, уберите телефон, покрутите головой, убедитесь, что вас пропускают и лишь тогда идите! Если рядом нет перехода, пересекайте проезжую часть под прямым углом, но только после того, как убедитесь в безопасности. Не стоит забывать об использовании светоотражающих элементов - так вас заметят на расстоянии 150 метров.