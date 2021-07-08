За вылов редкой рыбы кировчанин может сесть в тюрьму на два года

Браконьер ловил запрещенную рыбу с весельной лодки с помощью «Жака» Фото: Евгения ГУСЕВА

Во время очередного рейда на воде кировские полицейские задержали 56-летнего браконьера. Мужчина незаконно выловил стерлядь и белоглазку на общую сумму в 18 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном ЛО МВД на транспорте.

Сотрудники ведомства задержали кировчанина и завели на него уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ (Незаконная вылов водных биологических ресурсов). Теперь рыбаку грозит до двух лет лишения свободы.

Добавим, что за 6 месяцев 2021 года, зафиксировано 21 подобное преступление. Полицейские изъяли 55 кг рыбы различных пород и 415 метров сетей.